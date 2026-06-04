【写真】黒衣装×パールの洗練された衣装での自撮りショットを投稿した藤澤涼架 Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架が自身のInstagramを更新し、『テレビ×ミセス』のオフショットを披露した。 ■『テレビ×ミセス』で着用した衣装での自撮りショットを公開 藤澤は、“テレビ”と“火”の絵文字を添えて、6月1日に放送された冠番組『テレビ×ミセス』の自撮りオフショットを公開した。この日の放送では、ミセスと初共演となっ