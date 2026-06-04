4日前引けの日経平均株価は反落。前日比1300.30円（-1.90％）安の6万7101.83円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は391、値下がりは1126、変わらずは41と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は696.72円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、イビデン が119.34円、ファナック が49.95円、信越化 が49.28円、キオクシア が48.81円と並んだ。 プラス寄与度トッ