4日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数450、値下がり銘柄数885と、値下がりが優勢だった。 個別ではさいか屋が一時ストップ高と値を飛ばした。テクノフレックス、デュアルタップ、ニッポン高度紙工業、イーソル、インスペックなど9銘柄は年初来高値を更新。クオンタムソリューションズ、フェローテック、スプリックス、ＡＩメカテック、ジェイ・イー・ティは値上がり率上位に買わ