4日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比26.3％減の3075億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同30.0％減の2255億円だった。 個別ではＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー） 、グローバルＸ自動運転＆ＥＶ 、ＳＭＤＡＭＡｃｔｉｖｅＥＴＦ 、ＭＡＸＩＳＳ＆Ｐ５００均