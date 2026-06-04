4日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数150、値下がり銘柄数378と、値下がりが優勢だった。 個別ではイオレ、ジーネクストがストップ高。Ｗｅｌｂｙ、Ｒｉｄｇｅ－ｉは一時ストップ高と値を飛ばした。ｃｏｌｙ、サクシードなど5銘柄は年初来高値を更新。ＦＵＮＤＩＮＮＯ、クックビズ、ヌーラボ、テクノロジーズ、ディジタルメディアプロフェッショナルは値上がり率上位に買われ