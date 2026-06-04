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4日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ147111 -34.9 73790 ２. 日経Ｄインバ 19575 5.82882 ３. ＧＸ半導日株 18290 4.34427 ４. 野村日半導 18108 -13.95199