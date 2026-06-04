バレーボールの「ネーションズリーグ（VNL）」は3日（日本時間4日）、カナダ・ケベックシティでプール1第1週が行われ、世界ランキング5位の女子日本代表は同13位のフランス代表と対戦。セットカウント3－1（23－25、25－12、25－22、25－13）で勝利し、初戦を白星で飾った。 ■和田が14得点、石川も13得点 日本は前回大会で惜しくも4位に終わり、フェルハト・ア