７月登場のS:HEVモデルを先行チェック！ スバルのステーションワゴン、レヴォーグのSUVモデルがレイバックです。これまで1.8リッターターボの純エンジンモデルだけがラインアップされていましたが、ついにストロングハイブリッドモデルが追加となります。このS:HEV、単にパワートレインが追加されただけ、ではなく、ホイールベースもボディサイズも最低地上高も、そして見た目もリヤシートのアレンジも違うという手の加わりよう