TSMCのロゴ＝2025年4月、台湾・新竹（ゲッティ＝共同）【新竹共同】半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）は4日、台湾北部・新竹で株主総会を開いた。魏哲家会長兼最高経営責任者（CEO）が出席。人工知能（AI）の技術革新が「先進的な半導体に対する強い需要を支えている」と述べ、同社の成長維持に自信を示した。魏氏はAI向けの先端半導体だけでなく「成熟プロセス」と呼ばれる技術による半導体生産にも引き