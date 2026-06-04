ダイヤモンドバックス戦に先発したドジャース・大谷＝フェニックス（ゲッティ＝共同）【フェニックス共同】米大リーグは3日、各地で行われ、ドジャースの大谷はフェニックスでのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発登板し、一回は三者凡退とした。打者では第1打席で二塁内野安打を放った。カブスの鈴木はアスレチックス戦に「4番・右翼」で出場し、第1打席に5月8日以来の8号ソロを放った。ブルージェイズの