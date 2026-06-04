岐阜県は4日、同県神戸町の特別養護老人ホーム（特養）「ラック」に勤務していた男性職員が4月、施設内で認知症の入居者に暴行を加えた疑いがあるとして、調査していると明らかにした。けがの有無などを調べるとみられる。県によると、暴行があったとされるのは4月23日午後。5月1日、関係機関から通報があった。運営する社会福祉法人「善心会」のホームページによると、ラックには要介護度3〜5の高齢者が入所。定員70人で24