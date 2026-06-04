モデルでタレントの西山茉希（40）が、「過去一ひどかった」という、原因不明の体の異変を明かし写真を公開。心配の声が寄せられている。【映像】西山茉希、心配の声が寄せられた“体の異変”（複数カット）幼少期からアトピーに悩まされ、大人になっても不安定な状態にあるという西山。Instagramでは、たびたびスキンケアについて発信してきた。西山茉希、原因不明の“体の異変”を報告2026年6月3日の投稿では、原因不明の