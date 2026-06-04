高市総理大臣が、来月上旬にインドを訪問し、モディ首相と首脳会談を行う方向で調整に入ったことが分かりました。【映像】高市総理 首脳会談へ 来月インド訪問か訪問はモディ首相の招待に応じるもので、インドが半導体工場の建設を進める北東部のアッサム州で日印首脳会談を行うことを検討しています。世界最大の人口を抱えるインドと経済面での協力強化を図るほか、覇権的な動きを強める中国を念頭に安全保障面での連携も協