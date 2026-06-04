お笑い芸人ヒガ2000（38）が4日、都内で会見を開き、お笑いコンビ「こじらせハスキー」の橋爪ヨウコ（40）と結婚し、1児の父になっていたことを公表した。橋爪は25年5月に、24年に結婚していたことを公表し、25年8月には長女を出産したと発表していたが、ヒガは未公表だった。ヒガは「SNSで発表を行う昨今ですが、自分の口から発表したいと。籍を入れたのが、一昨年8月19日。妻の方は、相手は誰か言っていませんが、発表している状