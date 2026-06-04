Appleは2024年6月に初のMRヘッドセットデバイス「Apple Vision Pro」を約60万円で発売しました。このApple Vision Proの後継モデルあるいは廉価モデルの開発がウワサされていましたが、スマートグラスに注力するためにApple Vision Pro関連の開発は中止されたと報じられています。1. The Apple XR headset and smart glasses roadmap I put together about a year ago is no longer a useful reference. For now, only two smart g