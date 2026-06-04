約1か月間の試行期間を終え、活動続行を発表した「内閣広報官（色々投稿試し中）」のXアカウントが2026年6月3日、グレーの「公式バッジ」を取得したことを報告した。「今朝、X社から公式のグレーバッジが、無事付きました」5月1日に解説された同アカウントは6月2日、アカウント名を改めた上で活動の続行を報告。試行期間の終了に伴い、「『中の人』をより明確にするため、アカウント名を変更しました」と説明した。試行期間中は首