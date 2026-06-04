若者に絶大な人気を誇るＹｏｕＴｕｂｅｒで、原宿クリエイター・しなこが４日までに自身のインスタグラムを更新。制服姿に注目が集まっている。「しなこがもしＪＫだったら、、、」と記し、教室風の場所でブルーを基調としたさわやかな制服姿に身を包んだ姿をアップ。黒スーツに白シャツの教師風スタイルもアップし、いつものカラフルで個性的な服装とは違うスタイルを見せた。この投稿には「全然違和感ない！！いてもおかし