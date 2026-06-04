琴平警察署 6月4日午前5時40分ごろ、香川県琴平町榎井の用水路で「人がうつぶせになって倒れている」と通行人から110番通報がありました。 警察と消防が駆けつけ救助しましたが、すでに死亡していました。 亡くなったのは、近くに住む地方公務員の男性(54)で、警察は、何らかの理由で誤って転落した可能性があるとみて、調べています。