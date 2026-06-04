昨年亡くなった長嶋茂雄さんの一周忌だった3日、巨人は左袖に「FOR3VER」のロゴワッペンが付いた特別仕様のユニホームでオリックス戦に臨んだ。【もっと読む】阿部監督の暴行事件は巨人にとって“渡りに船”だったか…異様に早い「解任判断」の裏側そんな特別な日に、巨人元監督の原辰徳オーナー付特別顧問（67）は、スポーツ報知にこう寄稿した。「ミスターは私にとっては神様みたいな存在だった。ヘッドコーチとして長嶋監督