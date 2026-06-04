ダニー・バッカーに対し、韓国のトップクラブも移籍先候補に浮上しているオランダ1部テルスターに所属する元U-21オランダ代表DFダニー・バッカーに、日本移籍の可能性が浮上している。昨季のエールディヴィジで好シーズンを過ごした31歳のレフティーはクラブとの契約が満了。オランダのサッカー専門メディア「Voetbal International」は「アジアでの冒険が目の前に迫っている」と報じている。バッカーを巡っては、かつて指導を