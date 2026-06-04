グループBTS（防弾少年団）のV（ブイ）が、軍服務時代に一緒に訓練を受けた同期に向けて応援メッセージを送り、話題となっている。最近、Vと陸軍訓練所で生活を共にしたあるクリエイターが、自身のSNSや動画プラットフォームを通じて、Vとの訓練所での思い出を収めたコンテンツを相次いで公開した。これを見たVは、自らコメントを残して再会の喜びを示した。Vは「久しぶりだね。本当に記憶力がすごいな」と書き込み、このコメント