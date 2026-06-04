韓国の6・3地方選挙で最大の激戦区となったソウル市長選挙で、国民の力の呉世勲（オ・セフン）候補が大逆転を果たし、共に民主党の鄭愿伍（チョン・ウォノ）候補を破って当選した。呉候補は、開票終盤まで続いた大接戦の末、鄭候補をわずかな差で振り切り、ソウル市長選挙史上初の5選を達成した。4日、中央選挙管理委員会によると、呉候補は同日午前9時30分現在、開票率97.70％時点で48.94％を獲得し、鄭候補（48.34％）を0.60ポイ