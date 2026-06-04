グラビアアイドルでRISEラウンドガールとしても人気を集めた大貫彩香（33)が4日、自身のXを更新。双子を妊娠したと発表した。夫はMr.JAPAN2022グランプリで俳優の石見海人（32）。「念願の我が子に会える日を心待ちにしております」と喜びを語った。「この度、第一子、第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。そう、双子ちゃんです!」と喜びいっぱいに報告した大貫。「私たち夫婦も突然4人家族になる事に驚きつ