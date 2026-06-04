◇ナ・リーグドジャース−ダイヤモンドバックス（2026年6月3日フェニックス）ドジャースのカイル・タッカー外野手（29）が3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「5番・右翼」で先発出場。第1打席で5号2ランを放ち、先発・大谷翔平投手（31）を援護した。2回、先頭・ベッツがゴロを放つも相手遊撃手・ペルドモの悪送球による敵失で出塁。直後に第1打席を迎え、1ボール1ストライクからの3球目、真ん中付