吉野家は4日午前11時から、全国の吉野家店舗にて、期間限定商品『麦とろ牛皿御膳』『とろろおくら牛丼』『冷汁』の販売を開始した。【写真】さっぱり夏にぴったり！「とろろおくら」単品も注文可能『麦とろ牛皿御膳』は、もち麦ご飯、とろろ、おくら、みそ汁とともに、吉野家の牛皿を楽しめる、暑い季節に人気の定番メニュー。今年は、とろろの食感を見直し、シャキシャキ感をほどよく残したゴロシャキ食感に仕上げた。さらに