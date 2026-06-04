◇ナ・リーグドジャース−ダイヤモンドバックス（2026年6月3日フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第2打席は四球で出塁し、追加点を演出した。2−0で迎えた3回、先頭で第2打席を迎えると相手先発・ギャレンの球を冷静に見極め四球で出塁。次打者・パヘスの右翼線二塁打で三塁まで進むと、3番・フリーマンが三塁線を破る2