高市首相はフランス東部エビアンで１５日から開かれる先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）の出席に合わせ、英国とイタリアを訪問する方向で最終調整に入った。複数の政府関係者が明らかにした。１３日に出発し、１４日に英国のスターマー首相、１５日にイタリアのメローニ首相と会談する見通しだ。１８日に帰国する予定。Ｇ７サミットに向けたすり合わせのほか、経済や安全保障などの２国間協力を巡っても両首脳と意見交換する