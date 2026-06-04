埼玉県警は4日までに、同県三郷市で車を無免許運転したとして、道交法違反の疑いで、中国籍のトウ洪鵬容疑者（43）＝同市早稲田＝を現行犯逮捕した。容疑者は昨年5月に車を飲酒運転して男児4人に重軽傷を負わせたひき逃げ事件で、執行猶予付きの有罪判決を受けていた。県警によると、黙秘している。逮捕容疑は今年6月3日午後1時15分ごろ、自宅近くの県道で車を無免許運転した疑い。県警に4月、容疑者が無免許運転をしている可