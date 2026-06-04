原爆死没者名簿に記帳する中本信子さん（手前左）と大川純子さん。後方は一般公募で選ばれた記帳者ら＝4日午前、広島市役所被爆者の氏名や死没時の年齢が記される「原爆死没者名簿」への記帳が4日、広島市役所で始まった。昨年8月6日の「原爆の日」以降に亡くなったり、既に亡くなったと遺族から申請があったりした被爆者が対象。8月5日まで続き、翌日の平和記念式典で原爆慰霊碑の下にある石室に納められる。記帳を務めた被爆