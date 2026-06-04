衆院憲法審査会＝4日午前与野党は4日の衆院憲法審査会で、憲法改正に関する国民投票をテーマに討議した。自民党の新藤義孝氏は、憲法改正の手続きを定めた国民投票法改正案を今国会に提出する考えを示した上で「提出次第、速やかに審議に入ることを提案したい」と強調。中道改革連合の河西宏一氏は審議を進める必要性を認める一方、政党のCMやインターネット広告、運動資金の規制の議論が前提になるとの認識を示した。審査会で