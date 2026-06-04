日本政府は、旧日本軍が中国に遺棄した化学兵器を処理するための活動を進めていますが、先週、砲弾の処理中に毒ガスが漏れ出し、日本人作業員2人が入院する事故が起きていたことが新たに分かりました。中国・東北部の吉林省などでは、日本政府が、年間400億円以上の予算を費やして、2000年以降、旧日本軍が遺棄した化学兵器の発掘・回収作業を進めています。NNNは去年11月、この活動の実態を撮影していましたが、先月26日、吉林省