モデルの西山茉希（40）が4日、インスタグラムを更新。多くのファンから心配されていた肌荒れのその後を報告した。西山は前日の投稿で、顔肌に赤い発疹が出た写真をアップし「コレが私の肌の弱さです。たった一晩寝て起きて、鏡を見たくない程の状態になります久々だったな過去一ひどかったな」と説明。「焦りとショックと謎と怖さ。なんで？と繰り返す独り言。原因も予告も無く、あるのだろうけど明確なものではなく。酷くな