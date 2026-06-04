3日夕方、大仙市大曲金谷町の市道でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大仙警察署の調べによりますと3日午後6時ごろ大仙市大曲金谷町の市道にクマ1頭がいるのを、自転車で走っていた大仙市の10代の男性が目撃しました。クマの体長は約40センチです。最も近い民家までは約50メートルで、大曲農業高校のある地域です。また、付近には大仙市役所や大曲小学校があります。警察が注意を呼びかけています。県内