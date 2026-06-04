3日夕方、由利本荘市でクマの目撃が相次ぎました。由利本荘市では3日昼前に畑仕事をしていた男性がクマに襲われけがをしています。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと3日午後5時50分ごろ、由利本荘市芦川字下モ山の市道をクマ1頭が歩いているのを、車で走っていた秋田市の40代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。昼前に男性がクマに襲われてけがをした場所からは北に約4キロ