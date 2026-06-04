犬が興味を示さない人はどんな人？ 犬が興味を示さない人には、いくつかの共通点や特徴があります。下記に心当たりがある方は、犬との接し方を見直してみると良いかもしれません。 犬に全く興味がない 犬に全く興味を持っていない人に対しては、犬も興味を抱かないことが多いです。なぜならば、自分に興味を持っていない人は自分に対して良いこともしない代わりに悪いこともしないからです。この場合、お互いに相手を