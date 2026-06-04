4日朝、大館市片山町3丁目の民家敷地内でクマが目撃されました。周辺には大館桂桜高校や商業施設などがあり、警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと4日午前6時半ごろ大館市片山町3丁目の民家敷地内にクマ1頭がいるのを、散歩をしていた大館市の40代の女性が目撃しました。クマの体長は約70センチです。周辺は住宅地で、大館桂桜高校がある地域です。隣接した地域には大型商業施設やスーパーなど