「ジュビロ磐田の時以来というか、シント＝トロイデンでも３試合しかなった。久しぶりの感覚というか、（アイスランド戦で）途中から入る難しさを感じたのは」日本代表が事前キャンプ地のモンテレイ（メキシコ）で初練習を実施した６月３日（日本時間４日）、後藤啓介は囲み取材で途中出場の難しさについて語った。ただ、自信がないわけではない。「ジュビロ時代はそれでポジションをもらっていたので。当時を思い出しながら上