シェイクっておいしいですよね。私、子どものころから大好きなんですよ。甘くてなめらかで、アイスみたいによく冷えていて、ひと口飲むたびにうっとりしちゃう。あまりにおいしいので、もっと気軽に調達したいのだけど、お店に行かないと手に入らない……。シェイク好きの私にとって、この事実がほんのちょっぴりストレスだったけど、無印良品がサクッと解決してくれました。なんと「おうちでシェイクをつくれるキット」が爆誕しち