北海道電力が今週、夏の電気料金の引き下げを発表しました。一方、道内の最新ガソリン価格は値上がりしています。北海道電力は国の電気料金支援を受けて、７月使用分から９月使用分まで電気料金を値引きすると発表しました。標準的な使用料の家庭向け電気料金は、７月と９月使用分で１キロワットアワーあたり3.5円値引きされ、ひと月あたり805円安くなります。また、８月の使用分に関しては4.5円値引きされ、ひと月あたり103