All About ニュース編集部では、2026年5月18日、全国40代の男女274人を対象に、STARTO ENTERTAINMENT所属のタレントに関するアンケートを実施しました。その中から、将来事務所の顔となりそうだ思う『STARTO社所属の若手タレント』ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】同率2位：道枝駿佑（なにわ男子）／32票同率2位にランクインしたのは、なにわ男子の道枝駿佑さんです。山田涼介さんに憧れて入