タリーズコーヒージャパンは、10日より季節限定のフローズンドリンクを発売する。【写真】むぎゅっと感がたまらない！同時に発売する「ベーグルサンド 塩あんバター」“デイタイムもナイトタイムも楽しめる”をテーマに、北海道発祥で食事や飲み会のあとにパフェを楽しむ文化として親しまれている「〆パフェ」をモチーフにした、爽やかなフローズンドリンクを用意。旬のフルーツの素材を活かしたジューシーな味わいと、見た目