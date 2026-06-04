マクドナルドは17日より、「FIFAワールドカップ26」にまつわるさまざまな企画を期間限定で展開する。【画像】セットに付属となる「コレクタブルカップ」“レジェンド”（一覧）FIFAワールドカップオフィシャルスポンサー兼オフィシャルレストランとして、3つの企画「世界共通で展開されるコレクタブル企画『FIFA ワールドカップ26 セット』の登場」「世界共通のTVCMの日本版の放映」「観戦体験の提供」を発表した。「FIFAワ