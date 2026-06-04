気象庁は4日午前11時頃に九州北部、中国、近畿地方の梅雨入りを発表しました。九州北部の梅雨入りは平年並みで、2025年より19日遅い。中国地方の梅雨入りは平年より2日早く、2025年より19日遅い。近畿地方の梅雨入りは平年より2日早く、2025年より18日遅い。4日は梅雨前線が九州付近に停滞し、このあと4日夜にかけて北上する見込みです。すでに九州北部や中国地方の一部で雨が降っており、今夜は近畿地方でも雨の降るところがある