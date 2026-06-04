◇MLB ダイヤモンドバックスードジャース(日本時間4日、チェイス・フィールド)今季10登板目の先発マウンドにあがっているドジャース・大谷翔平選手。この日も投打二刀流での出場となっています。打席では初回、相手が捕球に手間取ったこともあり、力走を見せてセカンドへの内野安打をもぎ取った大谷選手。投手として1回裏のマウンドにあがると、初回にはヘラルド・ペルドモ選手の足元に引っかけたようなボールを投じてしまい、打者