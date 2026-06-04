岡山市の商業施設で女性のスカートの中を盗撮した疑いで岡山大学教授の男が現行犯逮捕されました。盗撮の疑いで現行犯逮捕された岡山大学の教授で文学部長の山本秀樹容疑者（62）は、きのう午後5時ごろ、岡山市北区の商業施設のエスカレーターで10代女性に後ろから近づき、スマートフォンを女性のスカートの中に差し入れ動画を撮影した疑いです。不審に思った警備員が山本容疑者に声をかけ、その後「盗撮犯人を捕まえている」と110