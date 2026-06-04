U-NEXTは、韓国の恋愛リアリティ番組『神がかりの恋愛1』を2026年6月5日0時より見放題で独占配信開始する。韓国の恋愛リアリティ番組『神がかりの恋愛1』が6月5日0時よりU-NEXTで見放題独占配信開始『神がかりの恋愛1』は、神占（霊媒師）、四柱推命、タロットなど、それぞれの分野で活躍するMZ世代の男女占い師8人が、自らの相性・恋愛運を占って運命の相手を探すという恋愛リアリティ番組。MCにはシン・ドンヨプ、ユ・インナ、ユ