急な仕事ややむを得ない事情で結婚式を欠席することになった際、「ご祝儀はどのくらい包めばよいのだろう」「出席しない場合でも3万円必要なのだろうか」と迷う人もいるかもしれません。出席しない以上、少額でも問題ないように思えますが、実は欠席を伝えるタイミングによって妥当な金額は大きく変わります。 この記事では、親戚の結婚式を欠席する際のお金のマナーについて解説します。 直前の欠席なら出席