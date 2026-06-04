5月末、シンガポールで開催された「アジア安全保障会議」で、中国は日本の防衛政策を「新型軍国主義」と批判した。だが、小泉進次郎防衛大臣は真っ向から反論し、米国防総省関係者は「日本外交の圧勝」と絶賛したという。ジャーナリストの須田慎一郎さんは「弱腰とも言われてきた日本外交の歴史的転換点だ。実はこの裏側には日米の綿密な連携があった」と指摘する――。※本稿は、須田慎一郎氏のYouTubeチャンネル「ただいま取材中