音楽授賞式「第35回ソウル歌謡大賞」が最終アーティストラインナップを発表した。「第35回ソウル歌謡大賞」は6月4日、xikers、ZEROBASEONE、izna、Hearts2Hearts、idntt（デビュー順）を最終アーティストラインナップとして発表した。【注目】ATEEZ、ALD1も！「ソウル歌謡大賞」豪華ラインナップxikersは2023年、1stミニアルバム『HOUSE OF TRICKY：Doorbell Ringing』でデビュー。デビューからわずか12日で「ビルボード200」にラ