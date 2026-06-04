韓国で活動中の日本人タレント・藤田小百合が、自身ならではの美容・健康管理の秘訣を明かした。6月3日、藤田のYouTubeチャンネルに「46歳サユリの毎朝のルーティン紹介（feat. すっぴん）」というタイトルの動画が公開された。【写真】藤田小百合、精子提供で出産したワケ動画の中でサユリは、美容法に関するコメントが多く寄せられていることについて、「私は他の芸能人と比べて、美容皮膚科などにはあまり通うほうではない。そ